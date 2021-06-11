Трамп напомнил об ущербном положении США без уважения со стороны России

Бывший президент США Дональд Трамп накануне встречи нынешнего главы государства Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным напомнил о том, что уважение со стороны России и ее президента исключительно важно для Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Hill.

«Когда я был президентом, у меня была отличная и очень продуктивная встреча в столице Финляндии Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на запоздалые репортажи о встрече в фейк-ньюс, США выиграли многое, включая уважение президента Путина и России», — сказал Трамп.

Трамп также заявил, что из-за «созданной и проплаченной» Демократической партией «фальшивой России, России-обманки», «США оказались в ущербном положении», которое, однако, бывший американский президент «преодолел».

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в швейцарской Женеве 16 июня на вилле «Ла Гранж».

Ранее в Кремле и Белом доме назвали некоторые темы, которые будут обсуждаться на саммите в Женеве. Главы государств, в частности, намерены затронуть темы хакерских атак, ситуацию на Украине, доставку гуманитарной помощи в Сирию. Также лидеры будут говорить об иранской ядерной сделке.