CNN: США рассчитывают на возвращение послов после саммита Путина и Байдена

Администрация Соединенных Штатов рассчитывает на возвращение послов в Москву и Вашингтон после встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, возвращение американского и российского послов является необходимым шаг для поддержания открытого рабочего диалога между двумя странами.

Ранее в Кремле и Белом доме США назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече Путина и Байдена.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте текущего года для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.