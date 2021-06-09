В Совфеде допустили утрату лидерства США после саммита Байдена и Путина

Если США не поймут бесперспективность попыток давления на Россию, они утратят роль глобального лидера. Об этом «Газете.Ru» сказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отвечая на вопрос о возможных последствиях саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

«Если американцы не поймут, что сегодняшняя Россия — это не Россия конца 90-х годов прошлого века, когда была разруха, то они потеряют очень многое в двусторонних отношениях. – сказал сенатор. — Самое главное они потеряют лидерство, потому что весь мир быстро среагирует, если увидит, как американцы пытаются задавить Россию, но у них ничего не получается. Они потеряют свой авторитет в глазах всего мира».

При этом Джабаров уточнил: если американцы будут готовы начать процесс нормализации отношений, то Россия всегда их поддержит в этом. Сенатор также выразил надежду на то, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдет в уважительном ключе и на равных.

Ранее российские сенаторы и депутаты назвали «красные линии» для Байдена на встрече с Путиным. Они считают неприемлемыми какие-либо требования по Крыму, вступление Украины в НАТО или же попытку главы Белого дома говорить с «позиции силы».

Встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов состоится 16 июня в Женеве.