Экс-президент Армении упрекнул Пашиняна в неуважении к Путину

Бывший президент Армении Серж Саргсян считает, что исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян имеет неуважительное отношение к президенту России Владимиру Путину. Слова Саргсяна приводит РИА Новости.

«Если ты проявляешь неуважение к президенту Российской Федерации, неужели он будет относиться к тебе с уважением? Ты [Пашинян] кто такой, чтобы не встречать президента Российской Федерации в аэропорту? Независимо от личностей: Путин, Медведев, Ельцин. Почему ты проявляешь неуважение?» — сказал Саргсян.

Он напомнил о том, что согласно законодательству Армении, президентов и премьер-министров государств-постоянных членов Совбеза ООН в аэропорту встречает премьер-министр или президент Армении.

Говоря о российско-армянских отношениях, Саргсян отметил, что Россия была, есть и будет союзницей Армении, однако «друзья существуют для того, чтобы помогать друг другу, а не для того, чтобы один всегда помогал другому».

В 2019 году Путин посещал форум Евразийского экономического совета в Ереване. Сообщалось, что Пашинян не встретил российского лидера в аэропорту и позже не проводил его. При этом, Пашинян продолжал добиваться встречи с Путиным.

Ранее сообщалось, что Пашинян написал письмо Путину, в котором попросил оказать Армении помощь, в том числе военную.