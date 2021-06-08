В ФРГ оценили слова Путина о нежелании России «кормить» Украину

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, нежелание государства субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку газа.

«Газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили «Газпром» и «Нафтогаз». За это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», — сказал депутат.

Он пояснил, что в том случае, если Евросоюз хочет поддержать Украину, он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии выступили за сохранение транзита российского газа через территорию Украины даже после запуска трубопровода «Северный поток – 2».

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода будет закончено в течение полутора-двух месяцев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.