МИД не исключил участие Лаврова в саммите лидеров РФ и США в Женеве

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите РФ – США, который состоится 16 июня в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

«Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава. Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД», — сказал он, ответив на вопрос поедет ли Лавров на саммит.

По его словам, участие посла России в США Анатолия Антонова и посла США в РФ Джона Салливана в саммите также не исключено, однако окончательного решения пока нет.

«Решений нет по причине того, что не согласован формат. Не далее как вчера мы вновь этим вопросом занимались, возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и ясность появится. На данный момент этого не произошло», — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен присоединится к зарубежной поездке американского президента Джо Байдена и вместе с ним встретится с главой России Владимиром Путиным.