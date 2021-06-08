Байден и Зеленский поговорили о сотрудничестве США и Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с украинским главой Владимиром Зеленским поддержал суверенитет Украины. Об этом сообщается на сайте Белого дома США.

Байден и Зеленский затронули стратегическое партнерство двух стран в поддержку плана президента Украины по борьбе с коррупцией.

Президенты США и Украины еще обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с коронавирусом. Помимо того, рассматривались планы Вашингтона по предоставлению Киеву 900 тыс доз вакцины против COVID-19.

«Президент Байден пригласил президента Зеленского посетить Вашингтон позже этим летом», — уточнили в американской администрации.

46-й президент США подчеркнул полную поддержку евроатлантической интеграции Украины.

Ранее СМИ писали, что в Белом доме передумали устраивать встречу президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Отмечается, что переговоры американского и украинского лидеров были отсрочены из-за смены руководства «Нафтогаза».