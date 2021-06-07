В США не ждут значимых результатов встречи Путина и Байдена

В Соединенных Штатах не рассчитывают на значительные изменения в отношениях между Россией и США после саммита президентов этих стран, заявил помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

«Когда президент вернется в Вашингтон, позиции США будут более прочными для отражения основных вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. Это пандемия коронавируса, изменение климата, Китай, Россия, киберсфера, формирование правил торговли и технологий», — заявил Салливан на пресс-конференции в Белом Доме.

По мнению помощника американского президента, сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы провести саммит Владимира Путина и Джо Байдена, так как Соединенным Штатам, по словам Салливана, приходится сталкиваться с новыми вызовами со стороны Москвы.

«Мы считаем, что это подходящие ситуация и время для проведения саммита», — заявил Салливан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не ждет прорывов после встречи с американским президентов Джо Байденом.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.