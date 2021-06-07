Пушков резко высказался о желании Байдена наладить стабильные отношения с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался насчет заявлений президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой.

Он отметил, что в статье главы Белого дома, опубликованной в газете The Washington Post, нет ничего нового.

По словам политика, Москву пытаются припугнуть жестким ответом со стороны США в случае, если она «нанесет ущерб» их интересам, а в остальном американская сторона желает «стабильных отношений».

«Но Байден не объяснил, продолжат ли США угрожать интересам России. А в этом суть», — написал в своем Twitter Пушков.

Ранее Байден в своей статье в The Washington Post заявил, что Соединенные Штаты не ищут конфликта с Россией, а хотят стабильных отношений. Он также подчеркнул решимость США отвечать на вызовы европейской безопасности.

Американский лидер рассказал об этом в контексте готовящейся встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июня в Женеве.

В дальнейшем госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США примут меры, если Россия решит действовать «агрессивно или безрассудно» в отношении Вашингтона и его союзников.