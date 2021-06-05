Путин: США твердым шагом идут по пути СССР

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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского... Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского...
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского...
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Соединенные Штаты твердым шагом идут по пути Советского Союза, допуская типичные для «империй» ошибки, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он выразил в ходе встречи с главам мировых информационных агентств, организованной агентством ТАСС.

«В чем проблема империй — им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки», – рассказал российский лидер.

По его словам, уверенные в своем могуществе державы создают для себя проблемы, считая, что всегда смогут их решить. Однако наступает момент, когда с такими проблемами «уже не справиться».

«И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – заключил глава государства.

Ранее Путин рассказал, какие темы планирует обсудить с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. В частности, российский лидер намерен затронуть темы стратегической стабильности, разоружения, пандемии, урегулирования конфликтов и экологии.