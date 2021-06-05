Путин: США твердым шагом идут по пути СССР

Соединенные Штаты твердым шагом идут по пути Советского Союза, допуская типичные для «империй» ошибки, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он выразил в ходе встречи с главам мировых информационных агентств, организованной агентством ТАСС.

«В чем проблема империй — им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки», – рассказал российский лидер.

По его словам, уверенные в своем могуществе державы создают для себя проблемы, считая, что всегда смогут их решить. Однако наступает момент, когда с такими проблемами «уже не справиться».

«И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – заключил глава государства.

Ранее Путин рассказал, какие темы планирует обсудить с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. В частности, российский лидер намерен затронуть темы стратегической стабильности, разоружения, пандемии, урегулирования конфликтов и экологии.