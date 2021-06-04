Путин отреагировал на обвинение России в кибератаках на мясокомбинаты в США

Президент России Владимир Путин считает смешными обвинения в адрес Москвы, связанные с кибератаками на мясокомбинаты в Соединенных Штатах. Об этом российский глава сообщил в интервью Первому каналу на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам российского лидера, подобные заявления являются нелепыми.

«Те люди, которые умеют думать, они видят, что никаких злонамеренных действий со стороны России в помине не было и нет, это прежде всего», — объяснил Владимир Путин.

Как уточнил президент России, он до этого слышал про атаки на мясокомбинат и причастность к ним России и считает «чушью».

«Это просто нелепо обвинять в этом Россию», — обратил внимание Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что работа заводов JBS в США и Канаде возобновляется после кибератак. При этом предприятия в штатах Висконсин, Техас и Небраска лишь частично возобновили свою работу. Также полностью восстановил работу комбинат JBS в канадской провинции Альберта.

По утверждению ФБР, хакерскую атаку на крупнейшего в мире производителя мяса совершили преступные сервисы REvil и Sodinokibi, которые не связаны с Россией.