Путин заявил, что «плевать хотел» на блокировки где-то в интернете

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ оценил потенциальную возможность блокировки сайта Кремля после его оценок штурма Капитолия в США.

«Плевать я хотел на то, что меня где-то заблокируют», — сказал Путин, отвечая на вопрос модератора Станислава Натанзона, не боится ли президент, что из-за оценок беспорядков в конгрессе США могут заблокировать сайт kremlin.ru.

Путин отметил, что для него важнее доверие российского народа.

Ранее Путин рассказал, какие темы планирует обсудить с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня.