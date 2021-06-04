Путин заявил, что вторая нитка «Северного потока — 2» будет закончена в течение 1,5-2 месяцев

Президент России Владимир Путин завил, что вторая нитка «Северного потока — 2» будет закончена в течение полутора-двух месяцев. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

«В течение, там, полутора — двух месяцев, двух, наверное, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка на 27,5 млн», — сказал он.

Ранее в ходе выступления президент объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока --2». По его словам, работы по строительству второй нитки продолжаются.

Он отметил, что Россия готова и дальше реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку — 2».

Ранее коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид заявил, что позитивно оценивает ход работ по реализации проекта, и уверен, что строительство трубопровода будет завершено.

Также сообщалось, что член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и еще 20 его однопартийцев из комитета по иностранным делам попросили американскую администрацию отменить решение об отказе от введения санкций в отношении компании — оператора газопровода «Северный поток» Nord Stream 2 AG.