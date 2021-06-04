В Госдуме придумали, как сделать США самой бедной страной в мире

Депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал, как сделать США самой бедной страной в мире — для этого нужно отказаться от доллара. Об этом пишет портал Ura.ru.

По его словам, чем быстрее Россия откажется от американской валюты, тем будет лучше, потому что страна перестанет от нее зависеть.

«Если нашему примеру последуют наши экономические союзники, то это будет уже ощутимо для американцев. Я уверен, что пойдет шквал отказа от доллара по всему миру», — сказал депутат.

Милонов подчеркнул, что доллар — самая необеспеченная мировая валюта. Как только международные платежи будут осуществляться без доллара, США станут самой нищей страной.

До этого глава Минфина Антон Силуанов объявил, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), полностью выйдя из доллара и добавив золото. По словам Силуанова, структура вложений ФНБ будет изменена в течение месяца.