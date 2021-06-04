Чешской оппозиции не хватило голосов для вотума недоверия правительству

Чешскому кабмину удалось преодолеть вотум недоверия — оппозиции в парламенте не хватило голосов депутатов, чтобы выразить вотум правительству Андрея Бабиша, сообщает агентство CTK.

Всего для вынесения вотума недоверия в Чехии необходим 101 голос в палате парламента из 200 членов. В ходе заседания оппозицию поддержали только 89 депутатов, против вотума выступили 82. Остальные 29 в палате не присутствовали.

Агентство отмечает, что дебаты перед голосованием, которые длились около 12 часов, сопровождались разногласиями между членами оппозиции и членами центристской партии ANO, которые защищали действующее правительство и ставили под сомнение призыв к голосованию за четыре месяца до парламентских выборов. К концу дебатов депутаты уже стали переходить на личности и не стеснялись в выражениях.

Лидеры оппозиционных партий обвиняли правительство в том, что оно, среди прочего, не сумело эффективно противостоять пандемии коронавируса и обеспечить международную поддержку Чехии на фоне дипломатического конфликта с Россией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее оппозиция Чехии призвала главу МВД Яна Гамачека уйти в отставку после публикации в СМИ информации о намерениях чешской стороны договориться с Россией до публичного обвинения в причастности к взрывам во Врбетице.