Американская чиновница оказалась в тюрьме за разглашение данных о посольстве России

Экс-сотрудница минфина США получила полгода тюрьмы за разглашение СМИ информации о конфиденциальных данных, в частности, о члене общественной палаты России Марии Бутиной, российском посольстве и других. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на американский минюст.

«Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс, бывший старший советник в управлении по реализации законодательства в области финансовых преступлений при министерстве финансов, была приговорена к шести месяцам в федеральной тюрьме за незаконное раскрытие докладов о подозрительной активности и другой конфиденциальной информации», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что раскрытые доклады касались руководителя избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году Пола Манафорта, бывшего политического консультанта Ричарда Гейтса, российского посольства, Марии Бутиной и кипрской фирмы Prevezon Alexander, которая была предметом расследования финансовых властей США.

По данным минюста, в течение года чиновница предоставляла журналистам конфиденциальные текстовые документы и фото. Так, в американских СМИ появлялись утечки относительно финансирования российского посольства в Вашингтоне. При этом официальных претензий предъявлено не было. В российском МИД заявили о том, что подобные утечки неприемлемы.

Федеральный прокурор США в Нью-Йорке Одри Стросс подчеркнула, что Саурс-Эдвардс попала в тюрьму за злоупотребление полномочиями — она «не оправдала доверия и преследовала собственные интересы».

Ранее, минюст США тайно изъял записи телефонных разговоров трех репортеров The Washington Post, освещавших федеральное расследование связи между президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году и Россией.