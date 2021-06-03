Адвокат заявил, что Дмитрий Гудков останется в статусе подозреваемого

Бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков был освобожден из-под стражи без избрания меры пресечения после задержания полицией. Об этом ТАСС заявил его адвокат Александр Альдаев.

Политика ранее задержали по делу о причинении ущерба на миллион рублей, обвинение Гудкову не предъявляли.

«Никаких обвинений политику не предъявили, он остался подозреваемым по делу. Меры пресечения никакой также нет, срок задержания Гудкова истек, его обязали явиться в ГСУ МВД», — поделился Альдаев.

Гудков после выхода из полиции рассказал, что будет проходить в качестве подозреваемого по делу вместе со своей тетей Ириной Ермиловой.

«Дело в отношении меня не закрыто. Я прохожу по делу как подозреваемый», — пояснил экс-депутат Госдумы Гудков.

На вопрос о том, есть ли жалобы у Гудкова на содержание в ИВС, он ответил, что к нему относились нормально.

Обыски у Гудковых проходили в рамках уголовного дела о причинении имущественного вреда. Правоохранители задержали сына Геннадия Гудкова Дмитрия и его тетю Ирину Ермилову.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что известно о деле Гудкова.