Кремль подтвердил проведение «Прямой линии с Владимиром Путиным» в 2021 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение в 2021 году «Прямой линии с Владимиром Путиным», сообщает «Интерфакс».

«Будет в этом году», — заявил Песков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В 2020 году проведение «Прямой линии с Владимиром Путиным» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.

Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России Владимир Путин провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев дал большое интервью российским СМИ, в ходе которого рассказал о своей новой работе, российско-американских отношениях и Алексее Навальном.