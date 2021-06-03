Адвокат раскрыл подробности дела Гудкова

Адвокат политика Дмитрия Гудкова рассказал, что сумма в деле против его подзащитного о неуплате аренды превышает 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

1 июня в квартире в доме на Большой Грузинской в Москве при обыске было найдено 50 патронов для пистолета Макарова. Квартира принадлежит Геннадию Гудкову, но помещение арендует другой человек. Также при обыске было найдено разрешение на имя Гудкова на право хранения и ношения наградного пистолета Макарова.

Обыски у Гудковых проходили в рамках уголовного дела о причинении имущественного вреда. Правоохранители задержали сына Геннадия Гудкова Дмитрия и его тетю Ирину Ермилову. В четверг, 3 июня, суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании им меры пресечения. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.

Ранее полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту обнаружения 50 патронов от ПМ при обыске квартиры Гудкова.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что известно о деле Гудкова.