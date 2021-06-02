Путин поздравил Герцога с избранием президентом Израиля

Президент России Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля. Поздравительную телеграмму опубликовал сайт Кремля.

«Российско-израильские отношения носят дружественный характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что это отвечает интересам народов двух стран. Также Путин пожелал Герцогу успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее Ицхак Герцог стал одиннадцатым президентом Израиля. Он был избран тайным голосованием на заседании Кнессета. В своей первой речи после избрания президентом Ицхак Герцог заявил, что намерен «строить мосты» внутри израильского общества и для укрепления связей с еврейской диаспорой, поощрять предпринимательство, «бороться с антисемитизмом и ненавистью к Израилю» и «сохранять основы демократии».