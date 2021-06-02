Швейцария открыла аккредитацию прессы на встречу Путина и Байдена в Женеве

Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.

Отмечается, что пресс-центр будет открыт с 2 часов дня 14 июня до полудня 17 июня. После аккредитации представители СМИ получат подробную информацию о получении бейджей по электронной почте.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.

Важной темой переговоров остается контроль над вооружениями и стратегическая стабильность. Также Байден заявил, что на встрече с Путиным напомнит российскому лидеру о недопустимости нарушения прав человека.