Путин попросил проработать вопрос тарифов на поездки с детьми

Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о тарифах на разные виды транспорта при поездке с ребенком. Об этом сообщаетРИА Новости.

На встрече Путина с руководством «Единой России» и победителями праймериз председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая пожаловалась на завышенные тарифы при вызове такси с детским креслом.

«Надо проработать вопрос с тарифами не только на такси, но и на другие виды транспорта», — заявил президент.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ранее заявил, что более высокая цена на поездки в такси с ребенком вызывает возмущение. Он назвал подобные ситуации «дискриминацией».

В конце мая депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект об обеспечении детей до 16 лет бесплатным проездом в общественном транспорте. Сейчас по закону «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении гарантируется только детям до семи лет.