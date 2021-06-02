В Общественной наблюдательной комиссии рассказали подробности дела Гудкова

Дело, по которому задержан политик Дмитрий Гудков, связано с фирмой родителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

Отмечается, что политик свою причастность к этой фирме отрицает.

1 июня полиция провела обыски в загородном доме политика Дмитрия Гудкова, его отца Геннадия и начальника его штаба «Открытая Россия» Виталия Венидиктова. После окончания обыска политика повезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, где его задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба.

Во время обысков в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову, силовики нашли и изъяли 50 патронов от пистолета Макарова калибра 9 мм и снаряд.

Дмитрию Гудкову, задержанному по делу о причинении имущественного ущерба, может грозить до пяти лет лишения свободы. Вину политик не признает.

Дмитрий Гудков — депутат Государственной думы VI Созыва, лидер незарегистрированной «Партии Перемен».