СМИ: Трамп уверен в восстановлении президентских полномочий до августа

Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что его восстановят в должности главы государства до августа текущего года, сообщила журналистка издания New York Times Мэгги Хаберман на своей странице в Twitter.

«Трамп говорил ряду людей, с которыми контактировал, что он ожидает восстановления [на посту президента] к августу», — написала журналистка.

При этом Хаберман скептически отнеслась к подобным высказываниям бывшего американского лидера, отметив, что политическая система США «так не работает».

Ранее экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что в Соединенных Штатах непременно «должен произойти» военный переворот по по образцу Мьянмы.

Республиканец Дональд Трамп был президентом США с 2016 года, однако на выборах главы государства в 2020 году он уступил кандидату Демократической партии Джо Байдену. Трамп продолжительное время не признавал результаты голосования, обвиняя демократов в их фальсификации.

6 января 2021 года сторонники республиканца, который оставался на тот момент действующим главой государства, штурмовали здание конгресса США, что стало причиной второго за время президентства Трампа процесса по импичменту президенту, однако он был оправдан американским сенатом.