Швейцария может закрыть небо на время саммита Путина и Байдена

Швейцария может закрыть небо для самолетов пассажирской авиации во время саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил официальный представитель Федерального департамента по обороне, гражданской защиты населения и спорту Лоренц Фришкнехт, пишет РИА «Новости».

«Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации», — сказал он.

В то же время политик уточнил, что точные меры будут известны позднее, в настоящий момент ведется мониторинг воздушного пространства.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит, заявил, что надеяться на то, что лидерам двух стран удастся выйти на понимание, вряд ли приходится. В то же время он призвал не умалять значения этой встречи.

Ранее в США предрекли «победу» Путина на саммите с Байденом.