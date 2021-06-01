В сети распространилась запись «разговоров» Медведчука с Сурковым и Новаком

В сети появилась третья часть записей телефонных разговоров, которые якобы вел глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук с российскими политиками. Записи опубликовал YouTube-канал проекта Bihus.info.

Авторы материала утверждают, что Медведчук якобы обсуждал с российскими политиками поставки угля на Украину из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в период с 2014 по 2015 годы с тогдашним заместителем премьер-министра РФ Дмитрием Козаком. Согласно информации Bihus.info, Медведчук предлагал Козаку в обмен на уголь поставлять в ДНР и ЛНР продовольствие.

В материале указывается, что деньги за уголь представителям самопровозглашенных республик перевозила Служба безопасности Украины, а Медведчук контролировал их передачу.

Также утверждается, что Медведчук общался на данную тему с занимавшим в 2014 году должность помощника президента России Владиславом Сурковым и тогдашним министром энергетики РФ Александром Новаком (ныне вице-премьер)

В мае суд в Киеве отправил главу политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Он подозревается в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». В настоящий момент по этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь Медведчук не согласился с предъявленными обвинениями, заверяя, что это связано с политическим преследованием.