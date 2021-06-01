Захарова назвала скандал с прослушкой в Дании «вершиной айсберга»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слежка Дании и Соединенных Штатов за европейскими лидерами является только «вершиной айсберга». Об этом она рассказала в эфире «Вести FM».

30 мая СМИ сообщили, что датские спецслужбы помогали американскому Агентству национальной безопасности (АНБ) подслушивать немецких политиков, в том числе канцлера Ангелу Меркель, президента Франка-Вальтера Штайнмайера и нынешнего кандидата от правящей Социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка. По данным немецких СМИ, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда и осуществлялась прослушка. Слежка проводилась в том числе за МИД и Минфином Дании, а также одной из компаний в сфере ВПК.

«Я думаю, что на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран — членов НАТО, нежели то, о чем сейчас все прочитали, о чем стараются не говорить в НАТО, генсек НАТО, руководство Евросоюза. Мне кажется, что правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в СМИ», — отметила она.

Ранее министр обороны Дании Трине Брамсен на фоне появившихся в СМИ данных о шпионаже за канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками заявила, что действия против союзников Дании неприемлемы и Копенгаген придерживается этого принципа.