В Кремле не знают, почему Путин отказался купаться с Лукашенко

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, почему глава государства Владимир Путин не стал купаться в Черном море в Сочи вместе с Александром Лукашенко.

Накануне Песков сообщал, что Путин не купался с Лукашенко в Черном море. Встреча лидеров двух стран проходила в Сочи 28 и 29 мая. Российский лидер сам предложил главе Белоруссии искупаться 28 мая.

Пескова спросили, почему Путин позвал Лукашенко искупаться, а сам с ним не пошел. Связано ли это со свободным временем, вопросами безопасности или здоровья.

«Это не безопасность и не здоровье, я не знаю и не могу вам (сказать). Это личное пространство президента, купался он – не купался. Я не располагаю на этот счет никакой информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться», — ответил Песков.

В феврале этого года Путин и Лукашенко после переговоров в Сочи, посвященных экономике и пандемии, отправилиськататься на лыжах на Красной Поляне.