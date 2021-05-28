Лукашенко заявил, что покажет Путину «некоторые документы», связанные с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покажет российскому лидеру Владимиру Путину «некоторые документы», связанные с самолетом Ryanair. Об этом он сообщил в Сочи на переговорах с президентом России, отмечает РИА «Новости».

«Я покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило», — сказал он.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. В Белоруссии также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.

После инцидента ЕС постановил запретить своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии.

Также сообщалось, что вице-канцлер Германии Олаф Шольц призвал к международной изоляции властей Белоруссии на фоне инцидента с самолетом Ryanair. По его словам, белорусский президент Александр Лукашенко нарушил международное право, экстренно посадив рейс ирландской авиакомпании.