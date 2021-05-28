В Кремле прокомментировали ситуацию с отменой европейских рейсов Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отменой европейских рейсов Москвой.

Накануне самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией. Позже этот инцидент объяснила Росавиация.

«Авиационные власти дадут разъяснения, но это технические моменты. Когда работает система утвержденная и согласованная, то существуют точки влета и вылета, есть согласованные точки и эшелоны, речь идет об обеспечении авиабезопасности. Они просятся на влет в разных точках, которые не согласованы, поэтому так. Ситуация экстраординарная, не хотелось бы, чтобы они возникали, такие технические заминки неизбежны», — сказал представитель Кремля.

В связи с произошедшим глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС обеспокоен отказом Москвы принять рейсы из стран сообщества.

По его словам, в Евросоюзе пока не знают, был это частный случай или речь идет об общей тенденции со стороны российских властей, «чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией».

Отношения Европы и Белоруссии ухудшились после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска, где сразу был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса. При этом Протасевич ранее был включен в список лиц, причастных к террористическим действиям.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Пока Россия не дала согласие на изменение маршрута западных авиаперевозчиков, которым ЕС рекомендовал отказаться от полетов над воздушным пространством Белоруссии. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко накануне призвал Россию восстановить полноценное авиасообщение со страной. Кроме того, белорусский лидер Александр Лукашенко намерен договориться на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи о полном возобновлении авиасообщения между Белоруссией и Россией, которое было ограничено в результате пандемии коронавируса.