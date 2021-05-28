ФСБ: США ставят под сомнение территориальную целостность России

Соединенные Штаты необоснованно ставят под сомнение территориальную целостность России, сообщил первый замдиректора ФСБ – руководитель пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов в интервью РИА «Новости».

Он напомнил, что Вашингтон не признает воды в приморском заливе Петра Первого российскими, хотя их принадлежность обусловлена законодательно. Так, залив признан историческим и на него не распространяются стандартные правила по определению государственной границы в морских пространствах.

«Претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права», – заявил Кулишов.

Он также вспомнил инцидент с американским военным кораблем USS John S. McCain, который пересек границу Россию в заливе Петра Первого в ноябре 2020 года. Тогда американская сторона заявила, что не рассматривает эти воды как российские.