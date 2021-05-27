Украина предложит мировым лидерам признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности

Верховная рада Украины собирается обратиться к мировому сообществу с призывом признать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте парламента.

«Утвердить обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности», — отмечается в проекте постановления.

В тексте предлагается «осудить действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair («Райанэйр») и задержания оппозиционера Романа Протасевича». В проекте документа упоминается необходимость проведения международного расследования инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair 23 мая в Минске. Помимо этого, украинские законодатели требуют от властей Белоруссии прекратить «незаконное преследование оппозиции и журналистов» и «немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных».

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее автор и создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило выступил с обращением к международному сообществу, попросив обеспечить охрану себе и другим сотрудникам канала.