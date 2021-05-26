Лукашенко рассказал, что у задержанной россиянки есть вид на жительство в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги есть вид на жительство в Белоруссии.

«То, что мы его, гражданина Беларуси (Романа Протасевича — примечание «Газеты.Ru»), а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, — это наше суверенное право», — объяснил белорусский глава.

По словам Александра Лукашенко, «за свои преступления каждый ответит по закону».

«Об этом я предупреждал всех беглых и протестунов. Мы вас знаем в лицо», — приводит заявление президента Белоруссии телеканал «Беларусь 1».

23 мая в Минске самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку, который следовал из Афин в Вильнюс, после сообщения о «минировании». На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.