Косачев предупредил о провокациях в преддверии саммита лидеров России и США

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут быть организованы провокации со стороны противников российско-американского диалога. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Поэтому ничуть не удивлюсь, если мы уже скоро прочитаем в СМИ о какой-то «российской кибератаке» или очередной «агрессии» России где бы то ни было», — заявил сенатор.

При этом он подчеркнул, что отношения двух ведущих ядерных держав мира «слишком ценны сами по себе, чтобы зависеть от провокаций «спойлеров» и разного рода третьих фигур, решающих свои местечковые задачи, отравляя климат в большой политике». Косачев предположил, что главы России и США отдают себе в этом отчет.

Он также напомнил, что Путин и Байден собираются обсудить перспективы российско-американских отношений, стратегическую стабильность, борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. По мнению сенатора, по каждой теме есть возможность достичь договоренностей, не ущемляющих ни одну из сторон.

Косачев считает, что ни для одного из лидеров ожидания от встречи не могут сводиться к протокольным рукопожатиям под камеры. Он утверждает, что они оба нацелены на результат, «даже если таковым будет просто восстановление диалоговых форматов между Россией и США».

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал предстоящую встречу Владимира Путина и Джо Байдена.

Встреча президентов России и США состоится 16 июня. Главы государств планируют встретиться в Женеве.