Лавров сообщил, что позицию Москвы по возможному саммиту РФ — США скоро объявят

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позицию Москвы по вероятному саммиту РФ--США в скором времени озвучат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства.

«Мы, как уже не раз было сказано, позитивно оценили предложение президента Соединенных Штатов Джо Байдена провести встречу в верхах», — рассказал Лавров во время пресс-конференции.

По его словам, итоговое решение Москвы скоро будет объявлено и осталось ждать недолго. В настоящий момент примерные сроки уточнения позиции российской столицы не называются.

Накануне Лавров заявлял, что Россия прорабатывает встречу Путина и Байдена.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вопрос о встрече Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока находится в разработке.

В апреле 46-й президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Затем глава Белого дома добавил, что встреча может состояться в июне.