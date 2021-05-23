Сотрудница Associated Press объяснила свое увольнение поддержкой Палестины

Репортер Эмили Уайлдер заявила, что ее уволили из агентства Associated Press за поддержку Палестины. Об этом пишет The Guardian.

Девушка проработала в издании две недели. Она рассказала, что в руководстве ее увольнение объяснили нарушением политики газеты в социальных сетях, что, по мнению девушки, было связано с конфликтом Израиля и Палестины. Уайлдер заявила, что еще во время своей учебы в Стэнфордском университете она открыто выступала за защиту прав человека в Палестине.

«Я открыто говорила с моими редакторами, и они заверили меня, что я не столкнусь с наказанием за прежнюю активистскую деятельность... менее чем через 48 часов меня уволили из АП», — приводятся слова Уайлдер.

Она также утверждает, что получила множество комментариев, упрекающих ее в сексизме, антисемитизме и расизме. Уайлдер подчеркнула, что сама имеет «еврейское происхождение», поэтому подобные обвинения приводят ее в ярость.

Ранее правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем с 2.00 мск.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.