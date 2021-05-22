Президент Болгарии заявил о необходимости смены глав спецслужб из-за скандала о прослушке

Президент Болгарии Румен Радев заявил о необходимости смены руководителей спецслужб в связи со скандалом о прослушке оппозиционных политиков накануне выборов в Народное собрание страны. Об этом он сообщил в своем выступлении, которое транслировали болгарские телеканалы.

По его словам, все подобные инциденты должны быть проверены, но сейчас эта задача возложена на тех, кто причастен к скандалу.

«Вопрос однако в том, что те же люди, которые организовали и провели эти прослушки, должны проверять сами себя. Именно поэтому необходимы кадровые перемены», - подчеркнул президент.

Радев добавил, что за последнее десятилетие болгарские спецслужбы молчали о многих серьезных нарушениях со стороны политиков, находящихся у власти.

Скандал с прослушкой оппозиционных политиков разразился 21 мая, когда заместитель председателя партии «Демократическая Болгария» Атанас Атанасов сообщил о том, что «десятки политиков оппозиционных партий были незаконно прослушаны». Позднее информацию подтвердил вице-премьер и министр внутренних дел технического правительства страны Бойко Рашков, а прокуратура сообщила о начале проверки скандальной информации.

Ранее президент Болгарии в заявлении в эфире Болгарского национального радио заявил о роспуске избранного 4 апреля Народного собрания и назначении выборов на 11 июля.