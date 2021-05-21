США ввели санкции против компаний и судов по «Северному потоку — 2»

Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток — 2». Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.

Ограничения затронули предприятия Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. Помимо этого, меры коснулись 13 судов, в их числе «Академик Черский» и «Балтийский исследователь».

В соответствии со списком, санкции утверждены против судов «Юрий Топчев», «Владислав Стрижов» и «Артемис Оффшор», «Бахтемир», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Спасатель Карев», «Нарвал», «Сивуч», а также «Умка».

На оператора газопровода санкции наложены не были.

Ранее портал Axios сообщал, что Вашингтон не будет вводить санкции в отношении оператора «Северного потока—2», а также его исполнительного директора Маттиаса Варнига. По данным источников издания, единственным способом остановить проект, может быть введение ограничений против конечных потребителей газа в ФРГ.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.