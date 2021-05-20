Генсек ООН назвал жизнь детей в Газе адом на земле и призвал остановить боевые действия

Генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал боевые действия между Израилем и сектором Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Если и есть ад на земле, то это жизнь детей в Газе», — сказал он и призвал «немедленно остановить боевые действия».

Он также попросил Израиль обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в сектор Газа, в том числе продуктов питания, топлива и медикаментов.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов израильской армии по сектору Газа погибли 230 мирных палестинских граждан. Отмечается, что среди погибших 65 детей и 39 женщин. Известно также, что получили ранения 1710 человек.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.