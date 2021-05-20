Путин поддержал расширение списка «Городов трудовой доблести»

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о присвоении 11 российским городам звания Города трудовой доблести. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы («Едина Россия») провели масштабное голосование, которое определило 11 лидеров среди новых претендентов на почетное звание город трудовой доблести: это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральск и Комсомольск-на-Амуре. Все эти города достойны почетного звания, это подтверждает не только огромная поддержка жителей, но и экспертные заключения РАН», — сказал Турчак.

Турчак подчеркнул, что на звание Города трудовой доблести сейчас претендуют и другие города.

«Просим вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность присвоения этого высокого звания еще нескольким городам в сентябре текущего года», — добавил он,

По словам главы Российской академии наук Александра Сергеева, слова которого приводятся в сообщении, в 2021 в РАН поступила 41 заявка на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Кроме вышеназванных городов, в список вошли Чебоксары.