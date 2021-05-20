Кандидат в канцлеры Германии Лашет поддержал «Северный поток — 2»

Кандидат от консервативного альянса ХДС/ХСС в канцлеры Германии Армин Лашет рассказал, что считает важным «Северный поток — 2». Об этом сообщает телеканал WDR.

Политик отметил, что поддерживает строительство магистрального газопровода.

«То, что я «защитник «Северного потока — 2» — это новость для меня, но я поддерживаю этот проект и считаю его важным», — ответил он на слова журналистки, назвавшей лидера ХДС «защитником «Северного потока — 2».

Парламентские выборы в Германии в этом году состоятся 26 сентября. Предполагается, что на них будут избираться члены 20-го созыва бундестага. Избранные парламентарии потом выберут нового канцлера Германии.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Страны Евросоюза в основном поддерживают данный проект и участвуют в его реализации. При этом против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.