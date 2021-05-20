Зеленский увидел риски для Украины в предстоящих переговорах Байдена и Путина

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о возможных рисках для Киева в будущих переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

По его словам, Путин и Байден могут поднять определенные темы, несмотря на договоренности Украины и США.

«Есть большой риск, что Россия может надавить на Соединенные Штаты или у них могут быть какие-то договоренности», — сказал украинский лидер в ходе пресс-конференции, которая транслировалась украинскими телеканалами.

Он также не исключил, что в рамках договоренностей, Вашингтон может решить снять санкции с «Северного потока — 2».

Зеленский добавил, что при таком раскладе событий это будет личным проигрышем Байдена и США в целом.

«Это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался давать характеристику Путину.