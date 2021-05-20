Путин заявил, что русофобы пытаются извратить историю для сдерживания России

Президент России Владимир Путин заявил, что русофобы и нечистоплотные политики пытаются бить по истории, оправдывать нацистских преступников, передает «Россия 24».

«Мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать и извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», — сказал глава государства на заседании Российского оргкомитета «Победа».

По его словам, причина одна — сдерживание российского государства. Путин считает, что чем сильнее становится Россия, тем сильнее она отстаивает свои национальные интересы, противники страны пытаются ослабить ее, дискредитировать ценности, объединяющие российское общество.

«Потому и пытаются разного рода русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй Мировой войны, оправдания нацистских преступников», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что оставлять без реакции подобные действия нельзя.

9 мая Путин заявил, что многое из идеологии нацизма в мире вновь пытаются «поставить на вооружение». Он отметил существование «сборища недобитых карателей», а также попытки переписать историю и оправдать преступников. Он отметил, что подобное поведение характерно не только для радикалов и международных террористических группировок.