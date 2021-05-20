Зеленский назвал решение конфликта в Донбассе приоритетом своего президентства

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что решение вопроса конфликта в Донбассе и «деоккупации» украинских земель является приоритетом его работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление политик сделал на пресс-конференции 20 мая по итогам второй годовщины на посту президента Украины.

Он выразил надежду на то, что эти территории временно оккупированные и вскоре вернутся в состав украинского государства.

«Я точно знаю, что так и будет, — это приоритетный вопрос, он им, к сожалению, и остается… Долго идет этот процесс», — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Одними из главных обещаний политика в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией.

Ранее «Газета.Ru» вспомнила основные пункты программы Зеленского и рассказала, насколько успешно они были реализованы.