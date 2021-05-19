Путин оценил отношения России с Китаем

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас отношения между Россией и Китаем вышли на самый высокий уровень, сообщает РИА «Новости».

Об этом государственный лидер сказал во время церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.

По его словам, за время, прошедшее с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Россия и КНР достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах.

По поводу сотрудничества в сфере атомной энергетики, Путин сказал, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин запустят новый ядерный проект России и КНР.