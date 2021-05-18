Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Украины Игоря Петрашко

Верховная рада проголосовала за отставку министра экономики Украины Игоря Петрашко, сообщает ТАСС.

Отмечается, что это решение 18 мая поддержало большинство депутатов заседании парламента. Сам Петрашко, который был главой министерства экономического развития с 17 марта 2020 года, подал заявление об отставке 14 мая.

При этом фракция «Слуга народа» уже согласовала на должность нового министра экономики кандидатуру Алексея Любченко, который с 29 апреля 2020 возглавляет Государственную налоговую службу. Голосование за назначение нового главы Минэкономики предварительно запланировано на 20 мая.

Ранее сообщалось, что Петрашко и министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий подали в Раду заявления об отставке.

До этого украинский кабмин объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза Украина». Новым председателем правления компании стал министр энергетики Юрий Витренко, который ранее занимал пост исполнительного директора «Нафтогаза».