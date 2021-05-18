ДНР: Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров по Донбассу

Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявила представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Михайлова по итогам заседания политической подгруппы, ее цитирует пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, таким образом украинская сторона саботировала реальное обсуждение вопроса подготовки проекта «дорожной карты».

«Медиаторы в лице ОБСЕ и Российской Федерации попытались вернуть Украину в конструктивное русло, однако стойкость наших оппонентов в выполнении установки блокировать переговорный процесс достойна особой «похвалы», — говорится в распространенном заявлении.

Михайлова считает, что Киев «постоянно ищет повод, чтобы уйти от обсуждения проекта «дорожной карты». Она отметила, что свои предложения по плану урегулирования в Донбассе самопровозглашенные республики направили еще семь месяцев назад, но так и не получили на него ответ.

13 мая Киев предложил странам-участницам переговоров в «нормандском формате» провести срочный саммит на уровне политических советников и министров иностранных дел.