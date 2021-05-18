В Кремле предложили «не гадать на кофейной гуще», где Путин встретится с Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи главы государства Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве.

«Мне нечего сообщить по этой теме, я предлагаю не гадать на кофейной гуще, когда договоренность будет достигнута, мы сообщим», — сказал представитель Кремля.

Ранее «Ъ» со ссылкой на источник писал, что встреча двух лидеров пройдет в Швейцарии 15-16 июня, если согласится российская сторона.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Швейцария входит в число стран, которые могут стать местом проведения российско-американского саммита.

В апреле президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.