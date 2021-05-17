Захарова рассказала о работе по организации встречи палестинцев и израильтян в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва контактирует со сторонами конфликта и ведет работу по организации встречи палестинцев и израильтян в столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, работа ведется и со сторонами палестино-израильского конфликта, и с членами «квартета» по его урегулированию, куда входят Россия, США, ООН и ЕС.

Комментируя заседание Совбеза ООН и заблокированное Вашингтоном принятие заявления по ситуации вокруг сектора Газа и Израиля, Захарова также подчеркнула, что состоявшиеся обсуждения продемонстрировали «наличие единого мнения о необходимости безотлагательного прекращения острой фазы конфликта».

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.