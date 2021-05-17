Владельца взорванных складов во Врбетице заподозрили в сговоре

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На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год
На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год
Dalibor Gluck/CTK Photo/Global Look Press

Чешское радио, ссылающееся на полученные сведения мобильного оператора и источники, заявляет, что за день до взрывов складов во Врбетице в 2014 году хозяин фирмы-арендатора посетил район гостиницы, где якобы проживали Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Чешские спецслужбы подозревают мужчин в организации ЧП, сообщает Česká televize.

Прага в апреле обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву во Врбетице. Затем были высланы из страны 18 сотрудников российского посольства.

«За день до взрыва во Врбетице хозяин фирмы-арендатора складов с вооружением Imeх Group Петр Бернатик находился вблизи гостиницы Corrado в городе Остраве, где в это время были размешены агенты российского ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые подозреваются в участии в организации взрывов складов», — поясняет собеседник радиостанции.

Уточняется, что версию со встречей хозяина компании-арендатора подтвердили пять источников.

По данным СМИ, утром 15 октября 2014 года Бернатик выехал из дома. Однако через полчаса езды развернулся и остановился у гостиницы Corrado. Там мужчина, как утверждается, находился 40 минут.

Москва отвергла обвинения о причастности к взрывам РФ и в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.