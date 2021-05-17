Владельца взорванных складов во Врбетице заподозрили в сговоре

Чешское радио, ссылающееся на полученные сведения мобильного оператора и источники, заявляет, что за день до взрывов складов во Врбетице в 2014 году хозяин фирмы-арендатора посетил район гостиницы, где якобы проживали Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Чешские спецслужбы подозревают мужчин в организации ЧП, сообщает Česká televize.

Прага в апреле обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву во Врбетице. Затем были высланы из страны 18 сотрудников российского посольства.

«За день до взрыва во Врбетице хозяин фирмы-арендатора складов с вооружением Imeх Group Петр Бернатик находился вблизи гостиницы Corrado в городе Остраве, где в это время были размешены агенты российского ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые подозреваются в участии в организации взрывов складов», — поясняет собеседник радиостанции.

Уточняется, что версию со встречей хозяина компании-арендатора подтвердили пять источников.

По данным СМИ, утром 15 октября 2014 года Бернатик выехал из дома. Однако через полчаса езды развернулся и остановился у гостиницы Corrado. Там мужчина, как утверждается, находился 40 минут.

Москва отвергла обвинения о причастности к взрывам РФ и в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.